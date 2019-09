PSG : Pierre Ménès remet Neymar en haut de la pile !

Dans : PSG, Foot Europeen.

Les journalistes et les supporters du Paris Saint-Germain ont probablement regardé avec attention le match amical entre le Brésil et la Colombie dans la nuit de vendredi à samedi, car bien évidemment il marquait le retour à la compétition de Neymar après son incroyable été. Visiblement totalement remis de sa blessure qui l'avait privé de Copa America, l'attaquant brésilien du PSG a rendu une belle copie avec une passe décisive et un but. Pour Pierre Ménès, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et la prestation de Neymar mérite d'être soulignée.

Alors le consultant de Canal+ l'a fait. « Bilan de Neymar pour son premier match 3 mois plus tard : 1 but, 1 passe décisive, un but enlevé par Firmino et un péno évident pas accordé. Pas mal quand même », a fait remarquer Pierre Ménès, qui n'est pas de ceux qui tapent systématiquement sur Neymar. Ce dernier, vivement critiqué en France ces dernières semaines pour son attitude au mercato, appréciera que le consultant numéro 1 dans notre pays ne soit pas négatif à son encontre.