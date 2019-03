PSG : Pierre Ménès pose la question qui tue aux grévistes du Parc

Dans : PSG, Ligue 1.

Particulièrement remontés contre les joueurs du Paris Saint-Germain suite au fiasco européen contre Manchester United, certains supporters franciliens avaient décidé de boycotter le début du classico PSG-OM, dimanche soir. Le Collectif Utra Paris avait ainsi déployé une banderole « On n’oublie pas » et avait promis de ne rejoindre les tribunes qu’à la trentième minute du match. Finalement, ils ont fait leur apparition dès la 17e minute de la rencontre, et ont rapidement encouragé leur équipe.

Une stratégie de manifestation que Pierre Ménès n’a absolument pas compris. « Ça devait être 30 minutes de grève et finalement, ça a duré 17 minutes. Je ne comprends pas la cohérence de faire la gueule 17 minutes et de rentrer déchaînés d'un seul coup. Le CUP était le seul à faire la grève, tout le stade était à bloc, ça n'a pas de sens » a déploré le chroniqueur du Canal Football Club sur l’antenne de la chaîne cryptée. Reste maintenant à savoir si des explications de la part des leaders du groupe de supporters seront apportées dans les prochaines heures. Du côté de Thomas Tuchel et des joueurs du PSG, on devait en tout cas être ravis de voir les supporters rejoindre leurs sièges plus vite que prévu…