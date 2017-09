PSG : Pierre Ménès met un point final à la polémique Neymar-Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre Ménès est revenu une dernière fois dans son émission 19h30 PM sur la fameuse polémique entre Neymar et Edinson Cavani. Pour le consultant de Canal+, il est temps de tourner la page et finalement les choses pourraient l'être dès ce samedi contre Montpellier. Avec ironie, Pierre Ménès a soldé ce dossier à sa façon.

« Vous avez été nombreux à regarder PSG-Lyon sur Canal dimanche dernier et donc vous avez été nombreux à voir ce scandale affreux, cette chose qui a boulversé la terre entière, Neymar et Cavani se sont crêpés le chignon pour un coup franc et un penalty. Que le débrief du CFC après le match revienne dessus, c’est normal, que la presse spécialisée revienne dessus le lendemain, c’est normal, mais que tout le monde ne parle que de ça pendant trois jours alors qu’il y a des cyclones aux Antilles, j’ai un peu plus de mal à comprendre. Rassurez vous tout est bien qui finit bien, Neymar s’est excusé mercredi, Cavani et Neymar ont joué au poker jeudi soir, et pour tout arranger Neymar est blessé et ne jouera pas à Montpellier. Cavani pourra tirer les pénos, les corners, les coup-francs et bientôt les six mètres...et il ne fera plus la gueule », a expliqué Pierre Ménès.