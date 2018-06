PSG : Pierre Ménès l'annonce, Neymar va tout casser au Mondial

Dans : PSG, Mondial 2018.

De retour de blessure à l’occasion du match amical entre la Croatie et le Brésil dimanche (2-0), Neymar s’est illustré en inscrivant un but magnifique. De retour en forme, le n°10 du Paris Saint-Germain sera l’atout offensif principal de la Seleçao en Russie. Et selon Pierre Ménès, il n’est pas impossible que l’ancienne star du FC Barcelone soit le « plus gros joueur » de cette Coupe du monde. A condition qu’il revienne à son niveau et qu’il ne rechute pas après sa blessure à la cheville en février contre l’Olympique de Marseille.

« Pour moi le Brésil a de bonnes chances de gagner la Coupe du monde. Reste à savoir dans quel état est Neymar. Il ne se dit pas à 100%, ce qui semblerait prouver qu’il était vraiment blessé et que ce n’est pas du pipeau comme beaucoup d’abrutis le laissent entendre sur les réseaux. Mais si Neymar revient à un bon niveau, après trois mois de repos, il peut faire très mal et être le gros joueur de ce Mondial en Russie » a estimé Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur le site d’Unibet. Un avis qui diffère de celui de Christophe Dugarry, le consultant de RMC ayant récemment déclaré qu’il imaginait sans mal Kylian Mbappé être le meilleur joueur du Mondial.