De retour de blessure ce dimanche, Neymar a inscrit un but magnifique avec le Brésil lors du match amical à Liverpool entre la Seleçao et la Croatie. Pour rappel, le n°10 du Paris Saint-Germain a débuté la rencontre sur le banc et a fait son apparition sur le terrain à la 46e minute de jeu à Anfield.