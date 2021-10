PSG : Pierre Ménès hurle contre Mauricio Pochettino

Dans : PSG.

Guillaume Conte

Pierre Ménès ne comprend pas les choix de Mauricio Pochettino, alors que le PSG n'arrive pas à tirer le meilleur de ses stars offensives.

Cette saison, le PSG est en grande difficulté en déplacement. Son match nul délicat à Bruges, sa défaite à Rennes, dévoilaient déjà quelques signes inquiétants sur le comportement des Parisiens loin du Parc des Princes. Cela s’est confirmé ce dimanche à Marseille, où le PSG est allé chercher un triste 0-0. Deux tirs cadrés lors de cette rencontre, la deuxième avec toutes les stars offensives sur le terrain après Rennes, le leader de la Ligue 1 ne fait pas bondir sur le plan offensif. Les noms alignés ne suffisent pas, et si Neymar et Messi sont encore loin de leur meilleure forme, l’animation offensive est proche du néant en dehors de la détermination de Mbappé. Un problème de taille sur lequel Pierre Ménès a décidé de se pencher après le 0-0 face à l’OM. Le consultant s’étonne tout de même de voir Lionel Messi se balader aussi loin du but alors qu’il n’a plus le coffre pour enchainer les grandes courses. Et voir Di Maria sortir du terrain après le rouge de Hakimi au lieu de Neymar a aussi surpris Pierre Ménès, pas loin de penser que l’Argentin paye son statut inférieur à celui du Brésilien.

Di Maria remplacé, ça aurait du être Neymar

Mbappe qui lance Messi comme si on était en 2015,

Messi qui lance Neymar comme si on était en 2016,

Pochettino qui fait bouffer la ligne à Messi comme si on était en 2014…



Y’a rien qui va dans le sens du football dans cette équipe — Pierlo (@Piierlo) October 24, 2021

« Concernant la prestation offensive du PSG, je vous avoue que je reste quand même stupéfait par la position de Messi sur le terrain. On parle d’un joueur de 34 ans sans équivalent devant le but. Alors le voir jouer si loin du but adverse me paraît être une hérésie totale, tout comme sortir Di Maria après l’expulsion d’Hakimi alors que Neymar était visiblement diminué physiquement. Après le match (perdu) à Rennes, c’est la deuxième fois que les quatre stars offensives du PSG débutent un match et ils en sont toujours à zéro but marqué, ce qui doit quand même commencer à interpeller », a livré Pierre Ménès sur sa plateforme, histoire de faire comprendre que Mauricio Pochettino faisait des choix et délivrait des consignes qui avaient le don de surprendre. Pour un résultat surtout très décevant jusqu’à présent sur le plan du jeu, même si les points sont là.