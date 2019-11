PSG : Pierre Ménès est cash, le naming du Parc fera un bide XXL

Dans : PSG.

Ces dernières heures, le serpent de mer du naming du Parc des Princes est revenu au goût du jour. Tout simplement parce que le Paris Saint-Germain a ouvert un site internet pour lancer cette future opération.

L’Allianz Riviera à Nice, le Groupama Stadium à l’OL, le Matmut Atlantique à Bordeaux… De nombreux clubs français ont cédé à la tentation du naming pour leur enceinte. Mais tous ces stades ont un point commun : ils sont neufs et ont été inaugurés avec leur nom de naming. Et cela change tout dans l’esprit des gens. Par exemple, le naming du Stade Vélodrome, avec l’Orange Vélodrome, a beaucoup moins pris que les exemples cités auparavant. Ce que Pierre Ménès a bien remarqué, lui qui estime que le naming d’un stade ne marche qu’à l'occasion d’une nouvelle enceinte. C'est donc pour cette raison qu'il pense que le naming du Parc des Princes ne serait pas une bonne affaire marketing au PSG.

« Le naming du Parc des Princes ? De base, cela me paraît être une idée assez saugrenue puisque c’est la société qui paie qui décidera et pas les internautes/supporters qui vont choisir qui va casquer des dizaines de millions pour pouvoir accoler son nom à celui du stade parisien. Pour les supporters, c’est un dossier un peu sensible. Avec cette recherche de naming, le but du PSG est de trouver des ressources hors Qatar, ce que les dirigeants arrivent très bien à faire depuis quelques mois. Maintenant, d’expérience on s’aperçoit que les clubs qui ont fait du naming pour un stade déjà existant et qui porte le même nom depuis longtemps, ça ne marche pas. Le nom du stade est ancré dans les mémoires et même les médias ont parfois du mal à prendre le pli. C’est une bonne idée de la part du PSG de vouloir trouver de nouvelles sources de revenus, qui lui permettront d’être plus tranquille avec le fair-play financier. Mais pour une société, je ne vois pas l’intérêt d’investir des sommes aussi massives dans un projet marketing comme celui-là. Moi si j’étais décideur d’une grosse boîte, je ne prendrais en aucun cas le naming du Parc. Car je sais pertinemment que tout le monde continuera à appeler ce stade par son nom historique », a lancé, sur son blog, le journaliste de Canal+, qui estime donc que le PSG trouvera plus facilement un naming pour son futur centre d’entraînement que pour son Parc des Princes.