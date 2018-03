PSG : Pierre Ménès détruit tout et balance des noms

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le temps ne semble pas calmer Pierre Ménès qui depuis l'élimination du PSG en Ligue des champions ne décolère pas suite au spectacle offert par les joueurs parisiens contre le Real Madrid. Lors de 19.30PM, le consultant de Canal+ a sorti une nouvelle fois l'artillerie lourde et a prôné la révolution lors du prochain mercato. Car pour Pierre Ménès, si les dirigeants du Paris Saint-Germain continuent sur la voie actuelle, ils finiront dans le mur.

« Le PSG va devoir faire le grand ménage qui aurait du être fait après la remontada de l’an dernier. S’il faut tout changer ? Bah pour le staff c’est fait. Même si Emery avait gagné la Ligue des champions, il n’aurait pas survécu à cette saison, donc pour le staff ça sera fait et peut-être même avant la fin de la saison. Et pour les joueurs il va falloir changer. Maintenant, Di Maria ça suffit, Pastore ça suffit, Draxler ça suffit, Daniel Alves ça suffit, Kurzawa ça suffit...alors oui ça fait du monde, tu vas vendre probablement avec des pertes, mais tu vas aussi faire rentrer des sous. Et puis tu vas récupérer des joueurs qui ont une autre mentalité, une autre grinta. Quant tu vois le PSG jouer mardi et la Juventus mercredi, tu te dis que c’est pas la même compétition. Et ce n’est pas normal. A un moment donné, il n’y a pas besoin d’expérience pour mettre tes trucs sur la table... », a lancé un Pierre Ménès très agacé et qui a promis de se faire plus précis à l’encontre de certains joueurs du PSG lors du CFC de dimanche soir. Cela promet.