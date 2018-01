PSG : Pierre Ménès craint encore une arnaque arbitrale pour PSG-Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Un an après l'élimination du PSG par le FC Barcelone dans les conditions que l'on connaît, le club de la capitale va croiser la route de l'autre ogre espagnol en Ligue des champions, à savoir le Real Madrid. Pour Pierre Ménès, compte tenu des événements intervenus lors de la fameuse remontada du Barça, le Paris Saint-Germain peut encore craindre des décisions étranges de celui qui sera désigné pour arbitrer cette double confrontation.

« Mon pire souvenir et mon plus grand regret ça va être la remontada. Parce que c’est vrai que le match était en février, que j’avais été greffé deux mois et demi avant, que je n’étais pas encore au sommet de ma forme et que j’avais été assez factuel dans mon blog sur ce match. Et que j’ai totalement occulté cette formidable arnaque d’arbitrage dont le PSG a été victime. C’est que le PSG a été en dessous de tout dans ce match : peureux, timoré, pas au niveau mais même avec tout ça le PSG aurait dû se qualifier avec un arbitrage correct. Et là je rejoins Antero Henrique, le directeur sportif su PSG. C’est ce qui me fait un craindre le match contre le Real. Parce que les clubs espagnols ne sont pas arbitrés comme les autres, on l’a vu dans la remontada et on l’a vu dans Real-Bayern avec les deux buts de Ronaldo hors-jeu », a fait remarquer, sur Yahoo, Pierre Ménès. Nul doute que le choix de l'UEFA en matière arbitrale sera suivi de très près, et que l'homme en noir aura tout intérêt à ne pas trop influencer le scénario de ce choc au sommet.