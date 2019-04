PSG : Pierre Ménès coach de Paris, il valide aussi ce choix de Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé ne figure pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement de ce mercredi à Nantes, ce qui évidemment interpelle pas mal de monde dans la mesure où Thomas Tuchel devait déjà composer un groupe en tentant compte des absences, rien que sur le plan offensif, de Neymar, Angel Di Maria et Edinson Cavani. Mais pour Pierre Ménès, c'est une évidence, l'entraîneur allemand n'avait pas d'autre choix, la nécessité de laisser souffler Kylian Mbappé étant un cas de force majeur.

Via Twitter, le consultant de Canal+ a fait savoir que s'il était coach du PSG il aurait fait la même chose. « Mbappé ? Regarde le nombre de matchs qu’il a disputé depuis les blessures de Cavani et Neymar. Marquinhos s’est blessé a cause de l’accumulation de matchs. Tu veux qu’il se pète lui aussi ? (...) On est dans une année post coupe du monde et qu’il est usé de jouer seul en pointe depuis 2 mois (...) La préparation du PSG c’est quasiment tout l’effectif à la coupe du monde », fait remarquer Pierre Ménès, qui estime donc logique la décision prise par le technicien du Paris SG, même si forcément cela change clairement la donne pour le match face à Nantes.