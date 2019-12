PSG : Pierre Ménès climatise Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria

Dans : PSG.

Banni par Thomas Tuchel après le difficile match nul acquis sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions fin novembre (2-2), le système à quatre attaquants est finalement revenu en force au Paris Saint-Germain.

Depuis le 7 décembre dernier, et le succès à Montpellier (3-1), ce schéma tactique est d’ailleurs devenu la base du club de la capitale. Auparavant aligné en 4-3-3, le groupe francilien a terminé l’année 2019 en 4-4-2, avec la paire Mbappé - Icardi en pointe, et le duo Neymar - Di Maria sur les côtés. Un système qui a parfaitement fonctionné, puisque ce changement a abouti sur cinq belles victoires de suite : 5-0 contre Galatasaray, 4-0 face à l’ASSE, 4-1 au Mans, et 4-1 contre Amiens au Parc des Princes samedi. Lors de ces dernières rencontres, les quatre attaquants ont tous brillé, de Neymar (4 buts, 6 passes), à Di Maria (1 but, 1 passe), en passant par Mbappé (7 buts, 3 passes) et Icardi (4 buts, 1 passe). Ce qui signifie donc que cette tactique avec les quatre fantastiques est définitivement installée au PSG ? Pierre Ménès, lui, attendra un peu avant de se prononcer.

« Moi, je n'ai jamais eu de doutes sur le fait que les quatre pouvaient jouer en même temps. Surtout quand les adversaires s'appellent Saint-Etienne, Amiens… Après le terme des ‘quatre fantastiques’, je vais attendre un petit peu, genre contre une adversité un peu plus prononcée, pour donner un jugement définitif. Là, pour l’instant, ce sont quatre offensifs, ce sont quatre très bons joueurs, qui font le boulot, très joliment, c’est très agréable à regarder… Mais les ‘quatre fantastiques’, ça me paraît un peu prématuré. Un milieu à deux derrière ? Pourquoi, Paredes est très très bien en ce moment », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste, qui se demande si Tuchel aura l’audace d’aligner son 4-4-2, ou plutôt son 4-2-4, en Ligue des Champions… Réponse en février prochain lors du huitième de finale contre Dortmund !