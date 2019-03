PSG : Pierre Ménès clashe les « blaireaux » qui critiquent Paris !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueillera Manchester United en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Une rencontre abordée avec sérénité par les hommes de Thomas Tuchel, vainqueurs 2-0 à Old Trafford il y a trois semaines. Néanmoins, le spectre de la remontada plane sur ce match et certains craignent un scénario-catastrophe, comme face à Barcelone il y a deux ans. Sur le plateau du Canal Football Club dimanche, Pierre Ménès avait gentiment expliqué que ce scénario était improbable pour le PSG face à MU. Un peu moins cordialement, le journaliste de la chaîne cryptée en a remis une couche dans une vidéo publiée sur Unibet.

« Mon prono pour PSG-MU ? Alors c’est là que tous les blaireaux de France me parlent de remontada… Il faut quand même dire que c’est quelque chose qui date d’il y a deux ans, qui était à Barcelone, avec l’arbitrage que l’on sait, etc. Voilà, je pense qu’il y a autant de rapport entre ces deux matchs qu’entre une carpe et un hameçon. Et en plus la donnée qui change c’est que cette fois, Manchester United est décimé. Pogba est suspendu, Matic est blessé, Sanchez est blessé, Martial est très incertain… Par ailleurs, MU fait une vraie remontée au classement en Angleterre et on connaît l’importance de la Premier League pour les Anglais. Et samedi, ils vont à Arsenal. Donc Solskjaer va se retrouver face à un dilemme mercredi. Pour toutes ses raisons, je ne suis pas super inquiet pour Paris (…) Je pense que Paris va s’imposer, certainement pas très largement : un petit 1-0 ou 2-1 » a confié Pierre Ménès, convaincu qu’une remontada est tout simplement impossible cette fois. On l’espère pour le PSG…