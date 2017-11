Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a creusé l’écart en tête du classement en remportant le choc de la 14e journée face à Monaco.

Dominateur durant toute la rencontre, le club de la capitale a montré qu’il était largement au-dessus des autres équipes dans ce championnat de France de Ligue 1. Après la rencontre, Pierre Ménès était catégorique : ce PSG qui a « bouffé » Monaco file vers le titre et l’avance sur ses poursuivants devrait grandir dans les prochaines semaines.

« Le PSG a totalement bouffé l’ASM en première période, terminant avec une possession de 77% sous la houlette d’un Rabiot étincelant et qu’on attend désormais à ce niveau-là en sélection. Neymar a été très bon, Alves infernal… Il a fallu ce coup-franc de Moutinho détourné de la tête par Mbappé - décidément - dans son propre but pour relancer un peu le match. Sauf que Monaco n’a montré aucun signe de révolte et n’a jamais été capable de faire douter Paris dans les dix dernières minutes. Paris qui compte donc neuf points d’avance sur ses poursuivants. Vu le rythme auquel l’équipe tourne et le jeu déployé, cet écart devrait encore grandir » a lancé le journaliste de Canal + sur son blog, convaincu que l’équipe d’Unai Emery ne peut être inquiétée pour le titre cette saison.