PSG : Pépé à Arsenal ? Le brutal réveil du Paris SG

Sommé par ses dirigeants de choisir son futur club maintenant qu’il est rentré de la Coupe d’Afrique des Nations, Nicolas Pépé se donne encore un peu de temps pour réfléchir.

L’attaquant ivoirien veut faire le bon choix pour la suite de sa carrière, lui qui avait déjà surpris tout le monde en restant à Lille l’été dernier, refusant de signer à l’OL pour finalement exploser avec les Dogues. Désormais, le club nordiste est assuré de toucher le jackpot, et attend de voir quel club parviendra à convaincre Nicolas Pépé de signer. Pour cela, si ses agents et représentants sont très gourmands en commissions et salaires, le joueur a aussi ses certitudes. Il a toujours fait savoir qu’il prendrait son temps avant de choisir, et semblait attendre un signe du PSG pour rejoindre le champion de France.

A l’heure où un accord quasiment total est annoncé avec Arsenal, le club de la capitale se serait réveillé selon ESPN. Le média sportif explique ainsi que le PSG a rejoint Naples, Arsenal, l’Inter et l’Atlético Madrid au rang des équipes officiellement en contacts avec Lille et son attaquant. De quoi provoquer une énorme surprise en attaque, à l’heure où Neymar ne semble pas vraiment sur un départ imminent ? Pas certain du tout, sachant que les agents de Nicolas Pépé profitent pleinement de la patience de leur poulain pour faire monter les enchères, et impliquer le plus de clubs possibles dans les discussions. Un petit jeu du mercato dans lequel le PSG est souvent cité…