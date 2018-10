PSG : Mbappé « est phénoménal », l'OL dit oui

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Questionné au sujet de Kylian Mbappé, Bruno Genesio s'est bien entendu montré dithyrambique à propos de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Il n'a que 19 ans, et pourtant, il est déjà capable de changer le cours d'un match à lui tout seul. Cela s'est confirmé lors de ses deux dernières sorties. D'abord sous le maillot de Paris, avec lequel il a atomisé l'OL grâce à un quadruplé en 13 minutes (5-0), puis avec l'équipe de France, à qui il a évité la défaite en provoquant les deux buts du match nul contre l'Islande (2-2). Des performances XXL, ajoutées à son titre de champion du monde avec les Bleus, qui font de Mbappé une vraie terreur. Ce que Bruno Genesio ne cache pas, lui qui fait encore des cauchemars à cause des dernières accélérations du prodige français en L1 dans la défense de Lyon.

« Mbappé ? Faire de l'individuel contre un mec comme ça, c'est impossible. Il va démarrer une fois, deux fois, trois fois et il va casser le verrou, c'est inévitable. Alors on place des prises à deux, des prises à trois... Ça a bien fonctionné pendant une heure, mais pas pendant une heure et demie. Il est phénoménal », a lancé, sur Canal+, Genesio, qui avoue donc que personne ne peut faire quelque chose pour stopper la fulgurante ascension de Mbappé. Au grand bonheur du football français !