PSG : Pastore se fait détruire, Pierre Ménès l'habille pour l'hiver

Au sein d’un match où rien ne s’est passé comme prévu pour le PSG face à Madrid, Javier Pastore a fait son entrée en jeu en seconde période, avec l’espoir de faire basculer le match sur un éclair, comme il en est capable. Ou plutôt comme il en était capable car l’Argentin est clairement apparu juste sur le plan physique, ce qui peut se comprendre vu son faible temps de jeu, mais aussi imprécis. La compilation de ses gestes (ratés) fait ainsi mal, et notamment sa perte de balle coupable sur le deuxième but du Real Madrid.

Un mauvais match qui n’a forcément pas échappé à Pierre Ménès, et même si le consultant a initialement pris cette vidéo au premier degré, il n’a pas hésité à confier ce qu’il pensait de l’accoutrement de Javier Pastore, habillé avec un collant pour ce match capital. « On parle bien du mec en pyjama ? », a balance le consultant de Canal+, pour qui il n’y a vraiment rien à conserver d’un tel match de la part du milieu de terrain parisien.

🇦🇷 Javier Pastore 2 goals against Chelsea and Barcelona in 7 years 💪 ● Amazing game with crazy skills tricks & dribbles - PSG VS Real (06/03/2018) - UEFA Champions League ● HD 720p pic.twitter.com/iHnNLzu36A