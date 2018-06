PSG : Pastore à 48h de vider son casier au PSG !

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Ce mercredi 20 juin, Javier Pastore souffle ses 29 bougies. L’occasion pour lui de recevoir le cadeau qu'il espère tant.

Depuis quelques jours, la presse transalpine l’annonce de plus en plus proche de la Roma. Mieux, si l’on en croit La Gazzetta dello Sport, le milieu du Paris Saint-Germain est attendu pour une visite médicale en Italie entre jeudi et vendredi. Autant dire que le transfert est sur le point d’être finalisé. L’Argentin s’est déjà entendu avec les Giallorossi pour un contrat de quatre ans, assorti d’un salaire annuel fixe de quatre millions d’euros.

Preuve que les revenus du Parisien ne représentent pas un obstacle insurmontable pour tout le monde. Il ne manque plus que l’accord entre les deux formations, ce qui ne devrait plus tarder. En effet, la Louve propose pour le moment 18 M€ (bonus compris), tandis que le champion de France réclame 24 M€ pour la dernière année de contrat d’El Flaco. Les deux parties sont assez proches, d’où l’optimisme du quotidien italien, persuadé que cette opération sera bouclée d’ici la fin de la semaine.