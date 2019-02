PSG : Pas de Neymar, pas de Cavani, Tuchel a Super Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé enchaîne les matches avec le Paris Saint-Germain, sans se blesser, et les buts, même s'il a raté quelques grosses occasions ce samedi face à Nîmes. Mais même avec ces toutes petites faiblesses, et deux buts refusés, l'attaquant français de 20 ans a tout de même réalisé un doublé et porté son score à 51 buts plantés en Ligue 1. En conférence de presse, Thomas Tuchel a été interrogé sur la prestation de Kylian Mbappé, et l'entraîneur allemand du PSG admet être épaté par son phénoménal champion du monde.

Même s'il pense que l'ancien monégasque peut encore faire mieux, Thomas Tuchel est conscient de l'effort colossal que fait actuellement Kylian Mbappé alors que Neymar Jr et Edinson Cavani sont out. « En l'absence d’ Edinson Cavani, d’Angel Di Maria et Neymar, Kylian est là pour finir nos attaques. Il est peut-être un peu fatigué, les décisions ne sont pas toujours les meilleures devant le but, mais il est jeune et il joue beaucoup, peut-être un peu trop durant cette phase. Mais il le fait très très bien, c'est un joueur exceptionnel. Il peut encore marquer beaucoup plus, mais je suis heureux qu'il soit là », a confié le technicien allemand du Paris Saint-Germain conscient d'avoir à sa disposition un prodige du football mondial en la personne de Kylian Mbappé.