PSG : « Parle français, mon cul », Neymar peut remercier l'arbitre

Neymar ne sera pas sanctionné par la commission de discipline malgré ses propos énervés à la mi-temps du match PSG-Montpellier. L'arbitre n'a fait aucun rapport complémentaire.

C’est une caméra de Canal+ qui avait saisi cette scène après la première période du match PSG-MHSC, Neymar, rentrant vers les vestiaires du Parc des Princes, avait lancé un sonore « Parle français, mon cul » en conclusion d’un bref échange avec le quatrième arbitre. Ulcéré d’avoir été averti par Jérôme Brisard à la 38e minute, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain avait hurlé son mécontentement, ce à quoi le 4e arbitre lui avait répondu de parler en français, ce qui lui avait valu un désormais célèbre « Parle français, mon cul ». Des propos que Neymar ponctuait d’un jet de bouteille en plastique au sol.

De quoi laisser craindre une sanction pour le Brésilien ce mercredi soir lors de la commission de discipline de la LFP. Mais finalement, aucun rapport supplémentaire n’a été fait par les arbitres et le délégué, et Neymar n’aura pas droit à une punition qui il est vrai aurait été pour le moins surprenante dans la mesure où son carton jaune était étonnant puisqu'il venait d'être victime d'une faute. Mais l'attaquant du Paris Saint-Germain et de la Seleçao va quand même devoir changer d'attitude sous peine de prendre cher un jour ou l'autre s'il ne parvient pas à tenir ses nerfs face aux arbitres.