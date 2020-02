PSG : Neymar suspendu pour son « parle français mon cul » ?

Dans : PSG.

Très agacé d'avoir été averti, Neymar s'était légèrement pris la tête avec le 4e arbitre du match PSG-Montpellier. Le Brésilien pourrait être sanctionné par la LFP.

Neymar a compris samedi que du côté de Montpellier on était décidé à lui faire passer un sale moment, l’attaquant du Paris Saint-Germain et de la Seleçao étant victime de neuf fautes, un record pour Neymar depuis qu’il a rejoint le PSG en 2017. Mais cela n’a pas empêché le joueur brésilien de multiplier les grigris, ce qui a forcément agacé encore plus ses adversaires. Alors quand l’arbitre du match a infligé un carton jaune à Neymar, furieux après une énième charge contre lui, cela a été de trop pour ce dernier. En rentrant vers les vestiaires, il a fait part de son mécontentement de manière très sonore au quatrième arbitre, lequel a fini par lui demander de parler en français. « En français mon cul » lui a répondu Neymar, avant de balancer de rage une bouteille en plastique contre le fond du couloir du Parc des Princes, tout cela en quelques secondes.

Cette brève séquence, filmée par Canal+, pourrait valoir à Neymar une sanction disciplinaire affirme ce lundi L’Equipe. Si les officiels ont relayé cette attitude du joueur brésilien du PSG dans leur rapport, alors Neymar ne pourra pas échapper à un passage devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Cela serait évidemment un comble compte tenu du traitement de faveur subi par l’attaquant du Paris Saint-Germain, lequel a d’ailleurs réagi via les réseaux sociaux suite à cette séquence en rappelant qu’il ne faisait que « jouer au football ». Reste à savoir si la Ligue 1 préfère un Neymar en feu avec le PSG ou un bon vieux Bordeaux-OM du dimanche soir.