PSG : Paris va l'avoir mauvaise, le Barça lui met encore la misère au mercato

Suite à l’échec dans le dossier Frenkie De Jong, le Paris Saint-Germain pourrait subir le même sort avec un autre joueur de l’Ajax Amsterdam...

En début d’année, le club de la capitale a fait tout son possible pour attirer Frenkie De Jong dans ses filets. Mais le milieu néerlandais a finalement choisi de rejoindre le FC Barcelone, qui a déboursé un chèque de 75 millions d'euros. Rebelote avec Mathijjs De Ligt ? Cela en prend le chemin… Puisque selon le Mundo Deportivo, la signature du défenseur central au Barça est « en bonne voie », même si « l’accord économique n’a pas encore été trouvé ».

Le FCB est confiant dans ce dossier, mais préfère quand même rester prudent, car le joueur de 19 ans est représenté par Mino Raiola. Jamais facile en négociations, l’agent sait cependant que De Ligt a mis sa priorité sur Barcelone, où il rêve de retrouver De Jong. Autant dire que l’affaire semble toute tracée, alors que le Barça est prêt à répondre aux demandes de l’Ajax, tournant autour des 70 ME. Une potentielle bonne nouvelle pour toutes les parties : De Ligt intégrerait l’un des meilleurs club au monde, le Barça recruterait le défenseur central le plus bankable du moment, surtout après son but décisif contre la Juve en Ligue des Champions, et l’Ajax remplirait ses caisses. Bien, sauf pour le PSG...