PSG : Paris se fait plaisir et reprend ce titre glorieux à l’OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

C’est une bataille qui se situe hors des terrains, mais qui symbolise forcément beaucoup au niveau de l’image.

Selon les chiffres de L’Equipe, le PSG est repassé devant l’OM au nombre d’abonnés pour cette saison, récupérant ainsi son bien chipé la saison passée par les fans provençaux. Le club de la capitale, qui croule sous les demandes d’abonnements et possède une longue liste d’attente, offre les tickets annuels supplémentaires au compte-goutte, et présente donc 35.459 abonnés pour l’exercice en cours. Une belle performance, surtout que le PSG présente l’abonnement le plus cher de France, à quasiment 500 euros pour voir tous les matchs à domicile.

Néanmoins, le total d’abonnés du Paris Saint-Germain lui permet de passer devant l’OM avec ses 33.000 fidèles, un montant respectable même si le Stade Vélodrome a une capacité bien supérieure au Parc des Princes. Mais il faut dire que la saison passée manquée des Olympiens et le mercato pas forcément emballant ont marqué les esprits. De quoi donner donc la première place au PSG, alors que le podium est complété par Lille, qui devance l’OL, les deux seuls autres clubs à franchir la barre des 20.000 abonnés. A noter la dernière place de l’AS Monaco, qui n’a vendu que 4.000 cartes pour cette saison.

Nombre d'abonnés pour la saison 2019-20

1- PSG : 35 459

2- OM : 33 000

3- Lille : 26 000

4- Lyon : 22 000

5- Strasbourg : 19 201

6- ASSE : 15 287

7- Rennes : 14 189

8- Nice : 13 500

9- Bordeaux : 12 156

10- Metz : 12 100

11- Nîmes : 10 630

12- Brest : 9 449

13- Montpellier : 8 685

14- Nantes : 7 743

15- Reims : 7 560

16- Angers : 7 022

17- Toulouse : 7 000

18- Amiens : 6 000

19- Dijon : 6 000

20- Monaco : 4 000