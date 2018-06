PSG : Paris sauvé par la Premier League pour cette énorme vente ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Avant même de connaître l’éventuelle sanction de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le PSG sait qu’il doit vendre cet été afin d’améliorer ses finances et se défaire de joueurs sur lesquels les dirigeants ne comptent plus.

Il y a des ventes secondaires, dont le principal objet sera de se soulager des gros salaires, et des transferts majeurs qui devraient permettre de financer des arrivées. C’est le cas de Gonçalo Guedes, qui a marqué les esprits avec Valence, et a aidé le club espagnol à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais les discussions s’éternisent entre les deux clubs, car Valence a beaucoup de mal à mettre les 45 ME considérés comme minimum pour finaliser la transaction.

A ce petit jeu de poker menteur qui commence à durer, le PSG a peut-être trouvé la parade. Signe que les formations de Premier League sont réellement dans une autre dimension, c’est le promu Wolverhampton qui, selon L’Equipe, pourrait débarquer avec une offre de 45 ME pour remporter la mise. Si cette option a de quoi satisfaire Paris, l’international portugais, qui devra se décider après la Coupe du monde, ne va pas forcément apprécier de jouer le maintien en Angleterre au lieu de jouer la Ligue des Champions en Espagne. Reste à savoir si cette option forcera Valence à mettre la main au pot pour « matcher » cette offre et enfin rafler la mise, ce qui conviendrait à tout le monde. Dans le cas contraire, et avec l’obligation parisienne de bien vendre, Guedes pourrait bien se retrouver de l'autre côté de la Manche la saison prochaine, le mercato et ses finances étant sans pitié par rapport aux préférences des joueurs.