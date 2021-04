PSG : Paris sait comment gagner la C1, Rothen l'annonce

Dans : PSG.

Suite à sa très belle performance contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain s'est offert une demi-finale de rêve en Ligue des Champions contre Manchester City.

Ce week-end, le club de la capitale française va devoir se replonger dans la course au titre en L1. Puisque dimanche, le PSG devra dominer l'ASSE pour continuer à croire à la première place, toujours occupée par le LOSC. Mais il sera difficile de blâmer Paris en cas d'échec, car le PSG vient quand même de réaliser l'un des plus grands exploits de son histoire contre le Bayern en C1. Autant dire que le retour sur terre pourrait être délicat. Surtout que l'équipe de Mauricio Pochettino a montré quelques lacunes ces derniers temps.

Pochettino « a un impact psychologique »

Ce que Jérôme Rothen ne cache pas. « Avec tout son groupe, le PSG se doit d'avoir plus de maîtrise et ne pas subir durant une grande partie du match. Paris doit être capable de jouer un peu plus haut et de prendre plus de risques dans le pressing pour faire plus mal à l'adversaire. C'est là qu'est la progression et c'est ce que veut mettre en place Pochettino je pense. Il a récupéré une équipe, après, il faut du temps. Mais oui, il a un impact psychologique. Il a su rassurer certains joueurs. Il a aussi remis la bonne mentalité, avec l'attitude collective. C'est ce qui manquait ces dernières années. Maintenant, on sait que si le PSG veut aller au bout cela passe par le collectif », a lâché l'ancien joueur du PSG sur Parisfans.

« Je n'ai pas de doute pour le PSG »

Pour décrocher son rêve ultime, Paris va maintenant devoir sortir le Man City de Pep Guardiola. Une mission possible, selon Rothen. « Le PSG peut avoir de la confiance après avoir éliminé le Bayern. Mais c'est une toute autre équipe et elle écrase la Premier League, le championnat le plus relevé en Europe. Il y a de grands joueurs, comme au PSG. En demi-finale, il n'y a plus de petit ni de favori. C'est une superbe affiche. J'ai hâte de voir ces matchs. On va voir comment le PSG va maîtriser le match aller au Parc, il faudra faire mieux que ce qui a été fait cette année jusqu'à maintenant. Cela donnera la température. En tout cas, il ne faut pas arriver avec un excès de confiance. Il faut avoir la crainte de ne pas être à la hauteur. Quand tu as cette peur d'être éliminé, tu peux te transcender et être très bon. Il ne faudra pas avoir d'arrogance. Je n'ai pas de doute pour le PSG », a avoué le consultant de RMC, qui sait que le PSG aura récupéré tous ses absents d'ici au 28 avril prochain, date de la demi-finale aller de la C1 contre les Citizens.