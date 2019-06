PSG : Paris s'excite pour ce crack de L1, la Juve aussi !

Dans : PSG, Mercato, Serie A, FC Nantes.

Abdoulaye Dabo. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce jeune joueur du FC Nantes (18 ans) risque d’animer le mercato cet été.

En effet, Soccer Link affirme en ce milieu de semaine que trois cadors européens draguent avec assiduité l’international français U19 : la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain et le FC Séville. Des offres ont d’ores et déjà été envoyées par les trois clubs précédemment cités, ce qui devrait permettre au FC Nantes de faire monter les enchères assez facilement dans ce dossier. « Séville, le PSG et la Juventus, – candidat de longue date – ont formulé une offre pour s’attacher ses services. Le champion d’Italie en titre a approché le FC Nantes avec une offre de 7M € pour le milieu de terrain de 18 ans » est-il expliqué.

« Le FC Séville et le PSG se sont également positionnés sur l’international français U19. Toujours à la recherche des meilleurs jeunes joueurs, le club de la capitale entend poursuivre dans cette politique de recrutement » affirme par ailleurs le média, pour qui le club nantais n’a pas encore répondu à toutes les sollicitations. Reste maintenant à voir ce que le joueur pense de tout cela, lui qui ne compte que deux petites apparitions en Ligue 1. Assurément, il devra déjà faire un choix crucial pour son avenir cet été : continuer sa progression à Nantes ou sauter dans le grand bain en signant chez un cador européen.