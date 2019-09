PSG : Paris s’est mis à genoux pour De Jong, mais…

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

L’hiver dernier, le FC Barcelone frappait un grand coup sur le marché des transferts en s’assurant les services de Frenkie De Jong pour l’été 2019.

Dans ce dossier, le champion d’Espagne en titre a écrasé une rude concurrence, celle de Manchester City mais aussi et surtout du Paris Saint-Germain. Plusieurs semaines plus tard, l’un des agents de l’international néerlandais est revenu sur les coulisses de ce dossier. Et selon Hasan Cetinkaya, le Paris Saint-Germain a réellement fait le maximum pour recruter le joueur, mais la volonté de ce dernier n’a, malheureusement pour Thomas Tuchel, jamais été de rejoindre la capitale française.

« C’était devenu un véritable bras de fer où le Paris Saint-Germain, Manchester City et la Juventus ont à peu près tout tenté pour avoir Frenkie. Mais Barcelone a toujours été son premier choix, leur football est dans son ADN. Il y a eu énormément de pression sur la direction sportive pour que le deal aboutisse, et ils voulaient vraiment se protéger. Les gens qui forment la direction sportive ont été si soulagé » a indiqué au média suédois Aftonbladet l’un des représentants de Frenkie De Jong, auteur d’une saison fabuleuse à l’Ajax Amsterdam l’an dernier et qui aurait évidemment fait le plus grand bien au Paris Saint-Germain.