PSG : Paris refuse de payer 40ME pour Gueye, ça négocie dur !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Antero Henrique est du genre très discret, et le directeur sportif portugais du Paris Saint-Germain a l'habitude de laisser courir des bruits sur les intention du PSG au mercato, alors toutes les rumeurs sont à prendre avec des pincettes. Mais ce dimanche, Téléfoot affirme que le club de la capitale a avancé ses billes concernant le fameux milieu de terrain promis par Nasser Al-Khelaifi à Thomas Tuchel. Alors que la délégation parisienne est attendue dans quelques heures au Qatar, le coach allemand apprendra probablement rapidement que selon TF1 les négociations ont commencé avec Everton afin d'obtenir la signature d'Idrissa Gueye, un des trois joueurs ciblés par le Paris Saint-Germain pour ce mercato d'hiver.

Mais pour l'instant, le club de Liverpool se montre trop gourmand. « Le PSG a entamé des négociations avec Everton pour le transfert de Idrissa Gueye. Son club réclame entre 40 et 45ME. Paris ne dépensera pas plus de 30ME », précise Julien Maynard. Le milieu international sénégalais, qui avait quitté Lille pour Aston Villa moyennant 9ME en 2015, a encore trois ans de contrat avec les Toffees, lesquels flairent évidemment le beau coup avec cet intérêt du Paris Saint-Germain. Reste à savoir si cette piste est réellement la plus chaude pour le Paris SG, Antero Henrique étant aussi du genre à donner des fausses pistes pour travailler sereinement sur d'autres dossier. Réponse à toutes ces questions d'ici le 31 janvier...