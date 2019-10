PSG : Paris, Real, Areola était paumé au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Dans les ultimes instants du mercato, Alphonse Areola a été informé que Keylor Navas allait signer au Paris Saint-Germain.

Un coup dur pour l’international français, qui était le titulaire de Thomas Tuchel en début de saison suite aux départs de Gianluigi Buffon et de Kevin Trapp. Dès lors, l’international tricolore a eu le choix : être n°2 au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid, dans l’ombre de Thibaut Courtois. Le choix n’a pas été simple pour celui qui a finalement opté pour le challenge espagnol, comme son ancien partenaire Sébastien Cibois l’a indiqué dans les colonnes du Parisien.

« Avant de signer au Real Madrid, il m'avait appelé pour m'annoncer que le PSG allait recruter Navas et que lui avait la possibilité de rester comme numéro 2 ou d'aller au Real. Je lui ai répondu que comme le PSG ne lui faisait pas confiance, il n'avait pas de question à se poser. Je suis certain qu'il aura la possibilité de jouer là-bas » a commenté l’ancien n°3 de l’équipe professionnelle et titulaire de la réserve, qui a également pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain. Et qui espère qu’Alphonse Areola parviendra à faire son trou à Madrid, où Thibaut Courtois est très loin de faire l’unanimité…