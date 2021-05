PSG : Paris prêt à relancer Pjanic ?

Dans : PSG.

Pas épanoui au Barça, Miralem Pjanic a des envies d'ailleurs. Le club ne le retiendra pas si une belle offre se présente. Une situation que surveille attentivement le PSG, toujours à la recherche d'un milieu de terrain.

En juin dernier, Miralem Pjanic quittait la Juve pour le FC Barcelone, dans le cadre d'un échange avec Arthur Melo, qui faisait le chemin inverse. Près d'un an plus tard, force est de constater que l'intégration du Bosnien en Catalogne n'a pas été une franche réussite. Véritable maître à jouer à Turin, Pjanic s'est rapidement vu passer derrière De Jong, Busquets ou encore Pedri dans la hiérarchie. En Liga, il a plus souvent démarré sur le banc qu'en tant que titulaire (13 fois contre 6). À l'occasion de la fin de saison en Liga, le milieu de terrain a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux. « Honorer le maillot, respecter l'équipe, tout donner sur et hors du terrain, c'est tout ce que vous méritez Barcelone.C'est ce que j'ai fait avec mes coéquipiers depuis le premier jour.Cette saison laisse un goût amer et de nombreuses questions auxquelles il faut encore répondre » a publié le joueur de 31 ans, laissant clairement planer le doute concernant son avenir à Barcelone.

Le PSG à l'affût

Dans le rouge financièrement, le Barça doit tout faire pour faire des économies. Alors que les cadres sont invités à baisser leur salaire (Piqué, Alba, Busquets), les joueurs arrivés récemment et bénéficiant d'une jolie cote sur le marché des transferts seront vendus. Miralem Pjanic entre parfaitement dans cette case. Le PSG, toujours à la recherche de renfort au milieu de terrain, est intéressé d'après Le10Sport. Mauricio Pochettino apprécie le profil du joueur, qui en tant que meneur de jeu reculé permettrait de fluidifier le jeu parisien et de créer le lien entre la défense et l'attaque. Ayant évolué à l'OL entre 2008 et 2011, Pjanic possède également l'avantage de connaître parfaitement la Ligue 1. Le PSG devra en revanche faire face à la concurrence de Chelsea, mais également de la Juventus, qui verrait d'un bon oeil le retour du milieu de terrain.