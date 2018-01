PSG : Paris prépare le terrain pour cette piste à 100 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Limité cet hiver en ce qui concerne les achats, le PSG tente quand même quelques opérations, mais devrait réellement repartir à l’assaut du marché l’été prochain.

Cela devrait aussi concerner le poste de gardien de but, où la concurrence entre Alphonse Areola et Kevin Trapp ne donne pas vraiment toutes les garanties au club de la capitale, désireux d’avoir un gardien de premier ordre capable de faire l’unanimité. Selon Sky Sports, il y a de grandes chances que ce soit Jan Oblak. Le portier slovène a récemment vu son entourage discuter avec des représentants du PSG, ceci dans le but de savoir si une prolongation de contrat du portier à l’Atlético Madrid était dans les tuyaux.

Ce n’est pas le cas, et si Oblak possède un contrat jusqu’en juin 2021, il se pose aussi des questions sur son avenir, alors que le club madrilène peine à se maintenir au plus haut niveau, en témoigne son élimination de la Ligue des Champions dès la phase de poules. Autant dire que le Slovène écoutera forcément ce que pourrait lui proposer le PSG, même si le leader de la Ligue 1 estime à l’heure actuelle que le montant de 100 ME de sa clause libératoire reste tout de même particulièrement salé, puisque ce transfert en ferait le plus cher jamais réalisé pour un gardien de but.