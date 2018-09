PSG : Paris prend l'eau, Thiago Silva nomme le responsable !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

En raison de l’absence de Verratti (suspendu), Thomas Tuchel avait décidé d’aligner Di Maria aux côtés de Marquinhos et de Rabiot contre Liverpool.

Une formule pas franchement gagnante puisque les Parisiens ont éprouvé de grosses difficultés dans ce secteur de jeu face au trio Milner-Wijnaldum-Henderson. A qui la faute ? Interrogé en zone mixte après la défaite de son équipe 3-2, Thiago Silva a clairement laissé sous-entendre que le directeur sportif Antero Henrique, dont le mercato a été assez critiqué ces derniers jours, était le principal responsable de ce petit fiasco de mardi soir.

« Est-ce-que les joueurs étaient à leur place dans le milieu de terrain ? Il faut demander à Antero Henrique… » a commenté, assez agacé, le capitaine brésilien du PSG. Visiblement, les départs non-compensés de Thiago Motta et de Giovani Lo Celso ont du mal à passer dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Des propos qui rejoignent ceux de l’entraîneur Thomas Tuchel, qui expliquait avant le match que « l’impact physique d’un numéro six, c’est ce qui (le) préoccupe ». Avec le retour de Marco Verratti et la présence de Lassana Diarra, Thomas Tuchel aura des solutions. Mais seront-elles suffisantes en Ligue des Champions ?