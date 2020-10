PSG : Paris part en Turquie, Pierre Ménès est inquiet

Dans : PSG.

Le PSG jouera mercredi en Turquie contre le club préféré du président Recep Tayyip Erdogan, alors que ce dernier a attaqué verbalement Emmanuel Macron. Pierre Ménès s'interroge.

Recep Tayyip Erdogan n’a pas apprécié les récents propos du Président de la République et il a vertement pris à partie Emmanuel Macron, conseillant à ce dernier de passer des examens psychiatriques. Des propos et des menaces qui ont rendu les relations entre la France et la Turquie polaires sur fond de critiques religieuses. Et c’est dans ce climat vicié que le Paris Saint-Germain jouera mercredi soir à Istanbul en Ligue des champions contre Basaksehir, le club cher à Recep Tayyip Erdogan. Du côté de l’UEFA, qui doit déjà gérer les soucis liés au Covid19, on s’est bien gardé d’intervenir dans la programmation de cette rencontre.

Et pour Pierre Ménès, cela est tout de même étonnant. « Donc le PSG doit jouer en LDC à Istanbul mercredi et vu le contexte politique entre la Turquie et la France ça n’inquiète personnes. Ok... », a fait remarquer le consultant de Canal+, surpris que personne ne s’interroge sur les risques pris par la délégation du Paris Saint-Germain avec ce voyage compte tenu de l’escalade actuelle. Nul doute que du côté des autorités françaises, des mesures seront prises afin qu'aucun risque ne soit pris par le PSG lors de ce déplacement.