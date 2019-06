PSG : Paris ou Barcelone, Griezmann a fait son choix

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis plusieurs jours, Antoine Griezmann est annoncé avec insistance du côté de Barcelone. Mais visiblement, certains détails bloquent le deal, comme par exemple l’avis plutôt négatif de Lionel Messi sur la venue de l’international tricolore. Ce dimanche, le quotidien catalan Sport indiquait même que l’opération était à deux doigts de capoter, et que cela allait profiter au Paris Saint-Germain. En effet, un accord entre Antoine Griezmann et Nasser Al-Khelaïfi aurait été trouvé selon le média espagnol. En attendant de savoir si l’information est crédible, le joueur de l’Equipe de France s’est exprimé sur son avenir.

Interrogé par Téléfoot, il a confirmé que son choix était fait, et semble définitif. « Je sais où je veux aller, et les sacrifices que je dois faire pour y arriver. Je demande juste un tout petit de patience. Dès que je pourrais le dire, ce sera avec plaisir » a confié le champion du monde 2018. Tout laisse à penser au vu de ces déclarations que c’est plutôt vers Barcelone que Griezmann se dirige, l’attaquant de l’Atlético Madrid ayant accepté un « sacrifice » en baissant de 6 ME par an son salaire pour rejoindre la Catalogne. Mais en cette période de mercato, tout semble possible. Surtout avec Paris, Griezmann et Barcelone dans le même dossier…