PSG : Paris n'a qu'une chose à faire au mercato... vendre Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En conférence de presse ce week-end, Josep Maria Bartomeu a relancé le feuilleton Neymar, en affirmant publiquement que la volonté du Brésilien était de quitter le Paris Saint-Germain. Désireux de rejoindre Barcelone selon les médias français et espagnols, Neymar n’a toujours pas pris la parole publiquement. Mais s’il venait à confirmer les informations de la presse en clamant ses envies de départ, il serait indispensable pour le Paris Saint-Germain de vendre sa star selon Frédéric Piquionne, lequel a estimé sur RMC qu’il était totalement inutile de retenir de force un joueur ayant la volonté de partir.

« Tu ne peux pas retenir un joueur qui n’a pas envie de jouer. De toute façon, la marque Neymar, aujourd’hui, elle ne peut pas rester au PSG si lui n’a pas envie de jouer au PSG. Son possible transfert, il faut qu’il soit onéreux, élevé, le meilleur possible pour le PSG. De toute façon, Neymar a remboursé son transfert par la vente de ses maillots et de tout le sponsoring qu’il y a eu autour de lui. Le PSG n’a qu’une chose à faire, entendre Neymar. Est-ce qu’il veut partir ou pas. S’il veut partir, alors il faut le vendre » a confié le consultant, persuadé que Paris n’a rien à gagner en retenant un joueur qui souhaite s’en aller au mercato.