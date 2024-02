Donnarumma sous pression, le PSG trouve son remplaçant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG peut être parfois surprenant sur le marché des transferts. L'été prochain, il se dit que le club de la capitale sera à l'affût sur un nouveau gardien de but.

Dans la capitale, on peut se satisfaire du rendement impressionnant de Gianluigi Donnarumma depuis le début de la saison. Si son jeu au pied ne correspond pas totalement au jeu que veut mettre en place Luis Enrique, force est de constater que l'Italien se montre au niveau des attentes. Cependant, des rumeurs ne sont jamais loin de l'ancien Milanais. Certaines sources parlent d'un départ possible l'été prochain quand d'autres indiquent que de la concurrence lui sera mise dans les pattes.

Donnarumma, de la menace dans l'air ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gregor Kobel (@gregorkobel)

Selon les informations de L'Equipe, le PSG réfléchit sérieusement à recruter au poste de gardien de but. Il faut dire que Keylor Navas partira, que Sergio Rico est en convalescence et qu'Arnau Tenas n'est pas encore totalement prêt. Le média français précise qu'un nom plait beaucoup à la direction francilienne : Gregor Kobel. Portier titulaire du Borussia Dortmund, le Suisse est encore sous contrat dans la Ruhr jusqu'en juin 2028. Des contacts ont eu lieu ces derniers mois avec l'entourage de Kobel afin de préparer une éventuelle venue au PSG. En tout cas, cette information met un peu plus de pression sur Donnarumma alors que les champions de France sont dans un moment décisif de leur saison. Même s'il évolue à un très bon niveau, de mauvaises prestations en Ligue des champions pourraient bien finir de convaincre la direction du Paris Saint-Germain de le vendre ou lui imposer une concurrence de très haut niveau. Gregor Kobel a déjà croisé la route du PSG cette saison, c'était en poule de Ligue des champions. Le gardien de 26 ans a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues lors de cet exercice 2023-24 avec les Marsupiaux.