PSG : Paris meilleure équipe du monde, Meunier s’enflamme

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec son franc-parler et ses facéties, Thomas Meunier détonne souvent dans le paysage des footballeurs professionnels. Le défenseur belge se fait régulièrement remarquer par ses déclarations ou ses messages livrés en toute décontraction devant les médias ou sur les réseaux sociaux. Le Diable Rouge va tout de même devoir faire attention à ne pas aller trop loin, car on ne pardonne en général pas grand-chose aux joueurs qui claironnent un peu trop. Et dans un entretien à beinsports, l’ancien brugeois a clairement fait comprendre qu’il plaçait déjà le PSG au sommet de la hiérarchie mondiale.

« Le PSG est la meilleure équipe du monde ? Je confirme, pour l’instant Paris a les chiffres, que ce soit en Championnat ou en Coupe d’Europe, de la meilleure équipe du monde », a livré Thomas Meunier, persuadé qu’il n’y a, à l’heure actuelle, pas mieux que le club francilien sur le Continent. A vérifier au printemps, là où les titres se gagnent.