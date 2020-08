PSG : Paris le jure, Mbappé ne fera pas une Dybala

Dans : PSG.

Victime d’une grosse entorse de la cheville le 24 juillet dernier, Kylian Mbappé demeure incertain pour le choc face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.

Avec les absences déjà actées de Marco Verratti (forfait) et d’Angel Di Maria (suspendu), il est clair que le PSG aimerait pouvoir compter sur Kylian Mbappé afin de dynamiser son attaque. Mais selon les informations obtenues par RMC, le champion de France en titre ne prendra pas le moindre risque avec l’ancien buteur de l’AS Monaco. Un constat dressé alors même que les derniers tests réalisés par Kylian Mbappé à l’entraînement sont positifs. Dimanche, le buteur du Paris Saint-Germain a réalisé quelques exercices avec le groupe avant d’enchaîner les sprints sur demi-terrain en compagnie de cinq membres du staff.

Vraisemblablement, le champion du monde n’a pas ressenti la moindre douleur à la cheville. Néanmoins, il est hors de question pour le PSG de le placer ne serait-ce que sur la feuille de match si un risque de rechute existe. Car le staff parisien, Thomas Tuchel en tête, voit plus loin que ce quart de final de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. En effet, le club est prêt à mettre au frais Kylian Mbappé pour le match de mercredi afin de pouvoir compter sur lui lors d’une éventuelle demi-finale contre l’Atlético de Madrid ou le Red Bull Leipzig. Il y a trois jours, le staff du Paris Saint-Germain a évidemment pu observer la gestion de Paulo Dybala à la Juventus Turin. Face à l’OL, l’Argentin était incertain. Il est rentré en jeu dans l'espoir de le voir faire la différence… et a rechuté, cédant ainsi sa place à peine dix minutes plus tard. C’est précisément ce scénario que le Paris SG souhaite éviter coûte que coûte avec Kylian Mbappé. Les prochaines heures seront décisives pour savoir si le natif de Paris peut au moins prétendre à une place sur le banc.