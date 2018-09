PSG : Filipe Luis à Paris, il rétablit la vérité

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Au cours d’une dernière semaine très agitée, le Paris Saint-Germain a fait le forcing pour recruter un arrière gauche, à l’heure où le club francilien n’a quasiment personne sous la main à ce poste.

Le nom de Filipe Luis est revenu avec insistance, mais le club de la capitale française n’a pas réussi à faire craquer l’Atlético Madrid, et a finalement reporté son intérêt sur Juan Bernat, du Bayern Munich. Pourtant, le Brésilien n’avait plus qu’une année de contrat avec les Matelassiers, et il semblait apprécier les conditions de son possible futur contrat à Paris. Mais Filipe Luis a donné sa version des faits sur la version espagnole de bein Sports.

« Beaucoup de mensonges ont été écrits. Il y a trois semaines, j’ai demandé un point sur ma situation. Mais le club m’a dit qu’il ne voulait pas que je parte. Je n’ai jamais insisté. Je suis très bien ici », a assuré l’ancien défenseur de Chelsea, dont l’expérience en Ligue des Champions était très appréciée par les recruteurs parisiens. Mais malgré l’intérêt vif d’Antero Henrique, Filipe Luis, qui avait ouvert la porte à une arrivée au PSG, n’a jamais insisté pour provoquer ce transfert qui faisait un peu plus rêver les supporters parisiens que celui de Bernat.