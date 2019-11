PSG : Paris le fait toujours rêver, Allan va tomber de haut

Dans : PSG.

Près d’un an plus tard, Allan espère que le Paris Saint-Germain tentera à nouveau de conclure son transfert. Mais le milieu de Naples risque d’être déçu.

On peut parler d’une véritable crise à Naples. En plus de ses résultats insuffisants, l’actuel septième de Serie A doit gérer de graves problèmes en interne. Les joueurs ont ouvertement désobéi au président Aurelio De Laurentiis en refusant la mise au vert exigée. Et peuvent s’attendre à une lourde sanction de la part du patron. Parmi les principaux rebelles, Allan (28 ans) ne sera pas épargné, lui qui a reçu la désagréable visite de supporters à son domicile.

Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le milieu défensif souhaite fuir ce contexte. En effet, le quotidien Il Mattino affirme que le Brésilien espère un retour du Paris Saint-Germain au prochain mercato. Rappelons que le club de la capitale avait tenté de l’arracher en janvier dernier, avant de se heurter au refus du Napoli. Un échec qui avait affecté Allan, loin de son meilleur niveau depuis cet épisode. C’est pourquoi le club italien ne pourra plus réclamer 80 M€ pour son transfert.

Le PSG ne reviendra pas

Une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain ? Pas vraiment. Car selon la source transalpine, il semble peu probable que le champion de France retente sa chance pour l’international auriverde. Les Parisiens ne l’ont pas approché cet été, préférant miser sur Ander Herrera et Idrissa Gueye. Il faut dire que le Napolitain était surtout la cible de l’ancien directeur sportif Antero Henrique, qui était prêt à lui offrir un salaire annuel à 6 M€. Mais de son côté, Leonardo ne semble pas aussi intéressé.