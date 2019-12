PSG : Paris lance l'opération Benzema 2020 au mercato !

Dans : PSG.

En quête d’un renfort en attaque dans l’optique du mercato estival de 2020 afin de remplacer Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain s’est lancé sur la piste menant à Karim Benzema.

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2021, l’attaquant tricolore fait l’objet de plusieurs convoitises. Effectivement, le club merengue souhaite prolonger le contrat de son avant-centre jusqu’en 2023, mais la possibilité de voir Kylian Mbappé poser ses valises à Madrid aurait bien évidemment une influence sur le futur choix de Karim Benzema selon AS. L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est comme un poisson dans l’eau au Real Madrid, mais il pourrait être tenté par un ultime challenge en Europe, à 32 ans.

Le PSG... et l'OL sur les rangs

Dans cette optique, le Paris Saint-Germain s’est d’ores et déjà positionné pour accueillir Karim Benzema selon le média espagnol. Soucieux de recruter un avant-centre de stature internationale afin de combler le départ d’Edinson Cavani, le club de la capitale française rêve d’attirer le buteur du Real Madrid, lequel serait alors en concurrence directe avec Mauro Icardi. Par ailleurs, le média espagnol n’oublie pas de citer l’Olympique Lyonnais parmi les formations intéressées par Karim Benzema. Et pour cause, le directeur sportif rhodanien Juninho avait reconnu volontiers il y a quelques semaines que son rêve ultime était de faire revenir l’attaquant formé au club. Reste que la réalité financière devrait rapidement plaquer au sol les espoirs de l’OL. Pour le PSG en revanche, tous les rêves sont permis…