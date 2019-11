PSG : Paris, jamais de la vie ! Cette star du Real est cash

Dans : PSG.

Formé puis lancé à Lille, Eden Hazard a toujours juré fidélité au LOSC. Pas question pour lui de rejoindre un autre pensionnaire de Ligue 1.

Kylian Mbappé, Neymar, Eden Hazard… Avec cette attaque de feu, le Paris Saint-Germain aurait vraiment effrayé les cadors européens et fait le bonheur de ses supporters. Ce souhait ne sera jamais exaucé, mais on ne pourra pas reprocher au club francilien de ne pas avoir essayé. En effet, le champion de France a tenté d’attirer l’ailier belge à plusieurs reprises pendant sa carrière. Mais à chaque tentative, la réponse a toujours été négative. Rien à voir avec l’attractivité du pensionnaire du Parc des Princes. Pour Hazard, il s’agissait simplement d’une question de principe, lui qui refuse de devenir l’adversaire de son club formateur dans le championnat français.

« Si l’on aurait pu me voir avec le maillot du Paris Saint-Germain ? Non, jamais, a certifié la recrue estivale du Real Madrid dans les colonnes de L’Equipe. Ils ont souvent voulu me recruter. Je n'avais pas envie de revenir en Ligue 1, et dans un autre club que Lille. Je leur ai toujours dit non. Dans ma tête, c'était clair. C'est un club qui peut te permettre de gagner la Ligue des Champions. Mais ce n'était pas dans mes projets. Si je reviens en Ligue 1, ce sera à Lille. » Le Merengue sera donc supporter lillois vendredi soir, lors du match entre les Parisiens et les Dogues. Avant de retrouver les hommes de Thomas Tuchel à Madrid mardi en Ligue des Champions.