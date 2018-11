PSG : Paris galère en C1, Laurent Blanc lâche deux explications

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

La dernière fois que Paris a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions, c’est Laurent Blanc qui officiait sur le banc de touche

Le champion du monde 1998 est donc plutôt bien placé pour donner son avis sur les difficultés rencontrées par le champion de France en titre dans cette compétition. Et selon lui, deux choses expliquent que Paris galère autant face aux cadors européens : la faiblesse du championnat de France, mais également le profil des joueurs qui composent son milieu de terrain. Explications…

« Le groupe est très difficile, avec Liverpool, finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions et habitué à jouer le titre en Premier League et Naples en progression constante depuis 4-5 ans en Italie et en Europe. Ce n’est pas anormal que le PSG se trouve dans une situation inconfortable. Depuis quelques années, la Ligue des Champions est devenue spectaculaire et difficile, avec les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. À ce niveau, chaque détail compte. Pourtant, le PSG paye le fait de dominer trop facilement en France et quand il affronte des équipes de son niveau, il peut être en difficulté. En football c’est souvent le milieu de terrain qui fait gagner les matches. Le PSG a encore des joueurs qui aiment la possession de balle et qui dominent. Quand ils sont forcés à défendre et à souffrir, ils ont des problèmes » a expliqué Laurent Blanc, interrogé par la Gazzetta dello Sport. Des explications plutôt convaincantes. Mais ce qui intéresse les supporters parisiens, c'est surtout de savoir comment Thomas Tuchel va faire pour réussir en Europe, malgré les difficultés énumérées par l'homme à la touillette...