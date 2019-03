PSG : Paris frise le ridicule, Pierre Ménès tape fort

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné face à Manchester United en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Une défaite qui a laissé des traces dans la capitale française, et qui ne cesse de faire réagir les observateurs. Ceux-ci sont d’ailleurs nombreux à exiger des changements radicaux dans l’organigramme du club voire même dans l’effectif afin de corriger le tir dès la saison prochaine. Sur l’antenne de Canal Plus, Pierre Ménès a exprimé sa volonté de voir de réels changements de fond au sein du club après trois campagnes de Ligue des Champions très décevantes.

Trois ans que ça dure, Pierre Ménès s'impatiente

« Je pense qu’il y a eu une faute tactique lors de ce PSG / Manchester United. Après l’erreur de Buffon, je pense que les Parisiens se sont dit, « ce n’est pas notre soir et on a la capacité de geler le ballon jusqu’à la fin du match ». Ce qu’ils ont bien fait en deuxième mi-temps, Manchester n’ayant pas tiré au but avant ce tir qui a failli tuer un pigeon et qui est arrivé sur la main de Kimpembe. Mais cela fait trois ans que ça dure et il va falloir en tirer des conclusions » a confié le chroniqueur du Canal Football Club, lassé devant les mauvais résultats du PSG en Ligue des Champions. Ce n’est pas le seul…