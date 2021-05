Mercato : Exit le PSG, Harry Kane a déjà tranché

Dans : Mercato.

Sur le départ avec Tottenham, Harry Kane aura le choix entre les deux clubs de Manchester, tous deux très intéressés par sa venue. United est prêt à débourser 100 ME tandis que Pep Guardiola veut faire de l'Anglais le successeur de Sergio Agüero.

Dans un championnat toujours plus compétitif, les places en Ligue des Champions valent très cher en Angleterre. Tottenham risque bien d'en faire les frais. Actuellement sixièmes à cinq points de Chelsea et des places qualificatives en C1, les Spurs ne disputeront probablement pas la Ligue des Champions l'an prochain. Une situation qui pousse sa star Harry Kane à sérieusement réfléchir à son avenir. Une nouvelle fois auteur d'une excellente saison avec 30 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant envisage un départ lors du prochain mercato. Très attaché à son club, l'international anglais est toutefois conscient que s'il veut remporter des titres, cela passe par un départ dans un club encore plus puissant.

Duel de Manchester pour Kane ?

Même si Daniel Levy a toujours clamé qu'il ne souhaitait pas vendre ses meilleurs joueurs aux clubs concurrents de Premier League, le président de Tottenham risque bien de ne pas avoir le choix. Alors qu'un intérêt du PSG est évoqué depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, c'est bel et bien en Angleterre que Kane devrait poursuivre sa carrière. C'est en tout cas son souhait premier de rester en Premier League. D'après TeamTalk, les deux clubs de Manchester s'apprêtent à se livrer une bataille féroce pour l'obtention de l'international anglais. Bien qu'Edinson Cavani soit désormais parfaitement intégré avec les Red Devils, les dirigeants de United sont conscients que l'Uruguayen de 34 ans ne représente pas l'avenir. The Sun évoque même une enveloppé de près de 103 millions d'euros destinée à convaincre Tottenham de céder son joueur. Mais Manchester United ne sera pas seul sur le coup, puisque Pep Guardiola a coché le nom d'Harry Kane comme successeur idéal de Sergio Agüero qui quittera le club en fin de saison. Très bien partis pour être sacré champion d'Angleterre et qualifiés en finale de Ligue des Champions, les Citizens ont également toutes les cartes en main pour séduire l'attaquant de 27 ans. Une chose est sûre, après huit saisons pleines à Tottenham, le Prince Harry s'apprête à passer, enfin, un nouveau cap dans sa carrière, et la Ligue 1 ne semble pas l'intéresser.