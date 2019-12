PSG : Paris face à un dilemme dans le dossier Draxler !

Dans : PSG.

Cet hiver, le mercato ne devrait pas être très mouvementé au Paris Saint-Germain. Cependant, la situation de Julian Draxler est à guetter de près.

Et pour cause, l’international allemand sera en fin de contrat dans un an et demi, et le club de la capitale n’a visiblement pas l’intention de le prolonger. Autant dire qu’en cas de belle offre au mercato hivernal, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne devraient pas réfléchir très longtemps au moment de refourguer l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg. Ces derniers jours, deux clubs sont régulièrement associés à Julian Draxler : le Hertha Berlin, nouveau riche de la Bundesliga, et le FC Séville, à la quête d’un joueur offensif en janvier.

Séville propose un prêt pour Draxler

Selon les informations récoltées par El Desmarque, le club andalou a bien l’intention de passer à l’offensive dans les prochains jours pour tenter de recruter Julian Draxler. Néanmoins, la volonté de Monchi est de faire venir Julian Draxler sans dépenser un sou, tout du moins pas dans l’immédiat. Effectivement, l’actuel troisième du championnat espagnol derrière le FC Barcelone et le Real Madrid aimerait enrôler Julian Draxler sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une formule délicate à accepter pour le PSG au vu de la situation contractuelle du joueur. Car si le prêt de Draxler à Séville se transformait en fiasco, Leonardo récupérerait alors un joueur en manque de confiance et dont la valeur sur le marché des transferts aurait chuté… à un an de la fin de son contrat. Paris va donc devoir peser le pour et le contre avant de répondre à la proposition sévillane.