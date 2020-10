PSG : Paris et Dele Alli, une dernière offre peut tout changer !

Dans : PSG.

Le dossier Dele Alli n'est pas refermé du côté du Paris Saint-Germain. Leonardo va envoyer une offre revue à la hausse à Tottenham concernant le milieu anglais.

Thomas Tuchel l’a virilement fait savoir, il souhaite que le Paris Saint-Germain se renforce lors de ce mercato, et l’entraîneur allemand du PSG se sait soutenu par quelques cadres du vestiaire. Pour l’instant, le marché des transferts parisiens est plutôt calme, Leonardo ayant rappelé que la situation actuelle ne permettait pas de faire des folies. Mais selon le Telegraph, le directeur sportif du club de la capitale a bien l’intention de finaliser un deal avec Tottenham concernant la venue à Paris de Dele Alli. Pour l’instant, Daniel Levy, le très gourmand propriétaire des Spurs a refusé les offres transmises par le PSG pour le milieu international anglais, mais l’affaire ne serait pas du tout classée, loin de là même.

Le quotidien anglais explique ce dimanche que du côté du Paris Saint-Germain on a prévenu Tottenham qu’une nouvelle et dernière proposition allait être transmise afin d’aboutir à un accord pour le transfert de Dele Alli. L’affaire pourrait donc connaître une issue positive, même si le temps presse puisque le mercato estival s’achève lundi à minuit en France (23h en Angleterre). Du côté de José Mourinho, on est clairement de moins en moins tenté de voir Dele Alli partir, le Special One ayant mis de côté son milieu de terrain en attendant qu’une solution soit trouvée, ou pas. Reste que le PSG va devoir faire vite et même très vite, car les solutions sont de plus en plus rares et difficiles à formaliser au fil des heures.