PSG : Paris défié par deux cadors pour Koundé

A la recherche d’un défenseur central dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG multiplie les pistes.

Ces dernières semaines, la presse espagnole a lâché le nom de Raphaël Varane, dont le départ du Real Madrid cet été est de plus en plus envisageable. Mais à en croire les informations de Don Balon, un autre défenseur français évoluant en Liga a les faveurs du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Jules Koundé, lequel progresse à une vitesse folle au FC Séville. Sérieux prétendant à l’Equipe de France, l’ancien Bordelais était une cible de Pep Guardiola à Manchester City lors du mercato estival précédent. Le Catalan s’est finalement offert Ruben Dias, ce qui signifie que le probable futur champion d’Angleterre ne reviendra pas à la charge pour Jules Koundé l’été prochain…

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui va cependant devoir composer avec une rude concurrence dans le dossier Jules Koundé. En effet, le média espagnol croit savoir que les deux ogres de la Liga, à savoir le FC Barcelone et le Real Madrid, sont également sur les traces du défenseur de Séville. Par ailleurs, on apprend que Mauricio Pochettino aurait fait de Jules Koundé son premier choix pour l’avenir du PSG, malgré des joueurs comme Varane ou Sergio Ramos, également cités dans les petits papiers du champion de France en titre. Reste que cette piste sera délicate à mener à bien pour le Paris Saint-Germain en raison des exigences financières colossales du FC Séville pour Jules Koundé. Selon toute vraisemblance, le club andalou ne lâchera pas le défenseur formé à Bordeaux pour une somme inférieure à 50 ME.