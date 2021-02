PSG : Exit Ramos, Paris fonce sur Koundé !

Dans : PSG.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec Séville, Jules Koundé intéresse le Paris Saint-Germain selon AS.

Lucas Ocampos, Diego Carlos... Les exemples d'anciens joueurs de Ligue 1 ayant explosé lors de leurs passages au FC Séville sont nombreux. Mais si l'on devait en retenir un plus que les autres, il s'agirait sans aucun doute de Jules Koundé. Formé aux Girondins de Bordeaux, le défenseur central a rejoint l'Andalousie à l'été 2019 contre 25 millions d'euros. Si son potentiel était déjà visible en Gironde, le natif de Paris a pris une autre dimension en Espagne. Titulaire indiscutable dans la défense de Julen Lopetegui, il a disputé 18 rencontres cette saison. Encore excellent mercredi soir face au FC Barcelone en Coupe du Roi, il s'est même offert le luxe de marquer un superbe but pour ouvrir le score. Des performances XXL qui attirent forcément l'oeil des plus gros clubs européens.

D'après les informations du quotidien AS, en plus des deux clubs de Manchester, du FC Barcelone ou du Real Madrid, le PSG est également entré dans la danse en venant aux renseignements pour l'international espoir français. En cas d'échec dans le dossier Sergio Ramos, Leonardo verrait d'un très bon oeil l'arrivée de l'ancien bordelais. Mais le club parisien devra faire avec une forte concurrence. Déjà l'été dernier, Pep Guardiola avait offert 55 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur. Une offre à l'époque refusée par le FC Séville, qui exige la clause libératoire du joueur, à savoir 75 millions d'euros. Si le club espagnol a réussi à conserver son joueur lors du dernier mercato, les dirigeants andalous ne se font guère d'illusion quant au prochain. Ambitieux et déterminé à découvrir les Bleus, Jules Koundé devra faire un choix de carrière intelligent pour poursuivre sa progression. Un transfert en Ligue 1 pourrait lui offrir la visibilité nécessaire aux yeux de Didier Deschamps.