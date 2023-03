Messi en Arabie Saoudite, le respect se perd

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi et le PSG, l'histoire est bien partie pour se terminer. Le profil de l'Argentin, capable du meilleur avec son pays et du pire avec Paris, interpelle jusqu'en Arabie Saoudite avec une attaque inattendue mais impitoyable.

Lionel Messi se pose des questions sur son avenir, c’est désormais dans le domaine public. Son père le pousse à quitter le PSG, tandis que le septuple Ballon d’Or se place en observation pour voir quel sera le meilleur cheminement pour la fin de sa carrière. Plusieurs solutions s’offrent à l’Argentin, qui sait que Nasser Al-Khelaïfi était chaud pour le prolonger cet hiver, même si le Paris SG se rend bien compte qu’aligner Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’est pas forcément une garantie de victoire en Europe, loin de là même. Le déséquilibre sur le terrain est trop visible, et cela provoque de vives critiques sur le fait que le club de la capitale préfère des joueurs qui rapportent gros niveau business, à une équipe moins glorieuse mais plus soudée et efficace. C’est pourquoi selon L’Equipe, le PSG se pose réellement la question de continuer avec Messi dans les années à venir, sans toutefois quitter la table des négociations.

Jorge Messi pousse Lionel à partir du PSG

De son côté, Jorge Messi, le père et représentant du champion du monde, se verrait bien plier les valises et quitter Paris. Pour rejoindre le FC Barcelone, qui va essayer de faire rentrer un tel retour dans les cases financières de son club, ce qui n’est pas gagné. L’Equipe l’affirme ce jeudi, l’Arabie Saoudite pense aussi à lui, et notamment le club d’Al-Hilal, grand rival du Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. L’Argentin pourrait y recevoir un salaire supérieur à celui de son rival portugais, tant son arrivée mettrait un deuxième coup de projecteur hors-norme sur le championnat saoudien.

Leo Messi est maintenant le joueur le plus décisif de tous les temps :



• de l'histoire du football (1157)

• en club (1001)

• en sélection (156) pic.twitter.com/ouussJnksQ — 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒 🇦🇷#19 (@reyllinho) March 29, 2023

Si le Royaume du Golfe déroule le tapis rouge, c’est aussi pour son image. Comme le Qatar, l’Arabie Saoudite rêve de développer son implication en Europe, à travers Newcastle récemment racheté, mais aussi son championnat qui compte attirer des joueurs majeurs ou des stars en fin de carrière. Toutefois, tout le monde ne s’aplatît pas devant Lionel Messi. Turki Al-Dabaan, président du club d’Al-Tai qui évolue en Pro League Saoudienne, a dit le fond de sa pensée sur le niveau réel de Lionel Messi, et le peu de motivation qu’il montre sur un terrain de football. « Je ne veux pas recruter dans mon équipe un joueur saturé et qui regarde le match depuis le stade comme Messi face au Bayern Munich », a expliqué le président d’Al-Tai à la télévision locale SBC.

Messi ne fait plus gagner le PSG

Un tacle suffisamment rare quand il arrive en provenance des propriétaires d’Arabie Saoudite, où les petites phrases assassines sont inhabituels. Surtout envers une légende du football et quelqu’un qui est déjà venu plusieurs fois dans la région en raison de son contrat comme ambassadeur de la candidature à la Coupe du monde 2030. Une preuve aussi qu’à 35 ans, malgré son énorme Mondial au Qatar, Lionel Messi ne fait pas forcément rêver en raison de ses performances en demi-teinte avec le PSG. Surtout que, dans les grands rendez-vous, l’Argentin a été plutôt transparent, continuant sa disette en Ligue des Champions qui dure depuis 8 ans.