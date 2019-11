PSG : Paris défie le Real dans ce dossier XXL à 60 ME

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone risquent d’être associés dans plusieurs dossiers chauds au mercato. Et cela ne concerne pas uniquement Neymar et Kylian Mbappé…

Dimanche, nous indiquions sur notre site que le club de la capitale française faisait du défenseur slovaque Milan Skriniar, aussi visé par les deux géants espagnols, sa priorité en défense pour succéder à Thiago Silva. Visiblement, le robuste défenseur de l’Inter Milan n’est pas le seul joueur qui figure à la fois dans les radars du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et du FC Barcelone. En effet, le Mundo Deportivo affirme en ce début de semaine que Fabian Ruiz, l’excellent milieu relayeur de Naples, est pisté par les trois clubs précédemment cités.

Il ne faut pas être dupe : dans ce dossier, le Real Madrid est le grand favori. Et pour cause, plusieurs sources en Espagne indiquent que l’international espagnol a d’ores et déjà affiché sa préférence en faveur du club merengue. Néanmoins, aucun accord n’a pour l’heure été conclu avec Naples, ce qui laisse une chance à Paris et à Barcelone… mais également à Manchester City. Car en Angleterre, Pep Guardiola apprécie également le profil du joueur, capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain et doté d’une qualité de passe tout simplement exceptionnelle. Reste à voir qui raflera la mise dans ce dossier estimé à environ 60 ME par les dirigeants de Naples au mercato…